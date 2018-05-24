Поисковики начали исключать из выдачи сайт мессенджера Telegram

Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в выдаче поисковиков, которые подключились к государственной информационной системе, созданной для фильтрации запрещенных ресурсов.
Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о «Спутнике» и Mail.ru. Эти поисковики «успешно осуществляют фильтрацию» ресурсов, включая сайт мессенджера Telegram, рассказали в Роскомнадзоре. Google и «Яндекс» пока лишь тестируют такую возможность: с их техническими специалистами «произведены обмен сведениями и отладка автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из ФГИС, сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем».
Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей в сутки, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки, заявил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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