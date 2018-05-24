Поисковики начали исключать из выдачи сайт мессенджера Telegram

Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в выдаче поисковиков, которые подключились к государственной информационной системе, созданной для фильтрации запрещенных ресурсов.

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о «Спутнике» и Mail.ru. Эти поисковики «успешно осуществляют фильтрацию» ресурсов, включая сайт мессенджера Telegram, рассказали в Роскомнадзоре. Google и «Яндекс» пока лишь тестируют такую возможность: с их техническими специалистами «произведены обмен сведениями и отладка автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из ФГИС, сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем».

The New Times

Функционирование ФГИС со списком ресурсов для обхода блокировок предусматривает закон, вступивший в силу 1 ноября 2017 года. Согласно ему, VPN-сервисы и другие средства анонимизации по запросам правоохранительных органов или спецслужб должны ограничивать доступ к запрещенным интернет-ресурсам, иначе сами попадут под блокировку. К ФГИС обязаны подключаться и операторы поисковых систем для прекращения выдачи ссылок на заблокированные сайты. Тем временем Госдума готовится ввести штрафы за выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты, отмечает «Ъ». Такая норма содержится в принятом 22 мая во втором чтении законопроекте об ответственности за нарушение закона об анонимайзерах. Согласно ей, за запрещенные сайты в поисковой выдаче могут грозить штрафы 3–5 тыс. руб. для граждан, 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 500–700 тыс. руб. для юридических лиц.Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей в сутки, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки, заявил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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