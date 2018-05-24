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Поисковики начали исключать из выдачи сайт мессенджера Telegram

24.05.2018

Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в выдаче поисковиков, которые подключились к государственной информационной системе, созданной для фильтрации запрещенных ресурсов.

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о «Спутнике» и Mail.ru. Эти поисковики «успешно осуществляют фильтрацию» ресурсов, включая сайт мессенджера Telegram, рассказали в Роскомнадзоре. Google и «Яндекс» пока лишь тестируют такую возможность: с их техническими специалистами «произведены обмен сведениями и отладка автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из ФГИС, сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем».

Функционирование ФГИС со списком ресурсов для обхода блокировок предусматривает закон, вступивший в силу 1 ноября 2017 года. Согласно ему, VPN-сервисы и другие средства анонимизации по запросам правоохранительных органов или спецслужб должны ограничивать доступ к запрещенным интернет-ресурсам, иначе сами попадут под блокировку. К ФГИС обязаны подключаться и операторы поисковых систем для прекращения выдачи ссылок на заблокированные сайты.

Тем временем Госдума готовится ввести штрафы за выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты, отмечает «Ъ». Такая норма содержится в принятом 22 мая во втором чтении законопроекте об ответственности за нарушение закона об анонимайзерах. Согласно ей, за запрещенные сайты в поисковой выдаче могут грозить штрафы 3–5 тыс. руб. для граждан, 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 500–700 тыс. руб. для юридических лиц.

Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей в сутки, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки, заявил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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