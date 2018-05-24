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В России планируют создать спецфонд для финансирования инфраструктуры

24.05.2018

В 2019 году в России планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Как передают «Ведомости», фонд будет сформирован за счет привлечения Минфином займов на рынке.

«Это деньги не конъюнктурных доходов, не доходов от нефти и газа. Это деньги, которые мы планируем получить от привлечения долгового финансирования. Мы можем привлечь деньги с рынка и направить на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы, которые будут работать для экономики», — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.

Председатель счетной палаты Алексей Кудрин поддержал создание нового инфраструктурного фонда. По его словам, Россия может себе позволить увеличить госдолг за шесть лет на 5-7% ВВП. При этом Силуанов отметил, что увеличивать госдолг не придется.

Правительство в ближайшие шесть лет намерено запустить активное строительство дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увеличить мощность морских портов.

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