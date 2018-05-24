В России планируют создать спецфонд для финансирования инфраструктуры

В 2019 году в России планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Как передают «Ведомости», фонд будет сформирован за счет привлечения Минфином займов на рынке.
Председатель счетной палаты Алексей Кудрин поддержал создание нового инфраструктурного фонда. По его словам, Россия может себе позволить увеличить госдолг за шесть лет на 5-7% ВВП. При этом Силуанов отметил, что увеличивать госдолг не придется.Правительство в ближайшие шесть лет намерено запустить активное строительство дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увеличить мощность морских портов.
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