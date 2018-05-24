Силуанов пообещал не менять налоги шесть лет

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоги, но некоторая настройка произойдет.

«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», - сказал он в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Петербурге, передает «Интерфакс».

Силуанов отметил, определенная настройка все-таки произойдет, пояснив, что подразумевает «действия с точки зрения уменьшения тех налогов, которые негативно влияют на бизнес».

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