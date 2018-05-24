Силуанов пообещал не менять налоги шесть лет

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоги, но некоторая настройка произойдет.
«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», - сказал он в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Петербурге, передает «Интерфакс».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?