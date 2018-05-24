ВТБ продал часть своего пакета сети «Магнит»

Сумма сделки не раскрывается, приобретенный пакет оценивается в 62,5 млрд руб. исходя из стоимости акций «Магнита» на момент закрытия торгов 23 мая 2018 года, сообщает РБК. В ВТБ отмечают, что после завершения сделки группа продолжит активное участие в развитии бизнеса компании «Магнит».
Сеть «Магнит» была основана Сергеем Галицким в 1994 году как дистрибьютор бытовой химии. В 2013 году «Магнит» стал крупнейшим ритейлером в России по размеру оборота. В феврале 2018 года Галицкий объявил о продаже 29% акций «Магнита» и выходе из бизнеса.
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