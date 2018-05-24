В британском посольстве России усомнились в искренности заявления Юлии Скрипаль

В посольстве России в Великобритании считают, что заявление Юлии Скрипаль, которое было распространено накануне, было написано не ей.
«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.
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