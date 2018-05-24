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В британском посольстве России усомнились в искренности заявления Юлии Скрипаль

24.05.2018

В посольстве России в Великобритании считают, что заявление Юлии Скрипаль, которое было распространено накануне, было написано не ей.

«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.

Пресс-атташе посольства также отметил, что Лондон обязан дать дипломатам возможность пообщаться с Юлией напрямую.

23 мая Юлия Скрипаль, которая ранее была отравлена вместе со своим отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сделала заявление, сообщив, что отказывается от консульской помощи России, намерена заботиться об отце, и надеется в долгосрочной перспективе вернуться на родину.

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