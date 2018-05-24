В британском посольстве России усомнились в искренности заявления Юлии Скрипаль

В посольстве России в Великобритании считают, что заявление Юлии Скрипаль, которое было распространено накануне, было написано не ей.

«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.

The New Times

Пресс-атташе посольства также отметил, что Лондон обязан дать дипломатам возможность пообщаться с Юлией напрямую. 23 мая Юлия Скрипаль, которая ранее была отравлена вместе со своим отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сделала заявление , сообщив, что отказывается от консульской помощи России, намерена заботиться об отце, и надеется в долгосрочной перспективе вернуться на родину.

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