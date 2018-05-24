Иран выдвинул Европе свои условия сохранения ядерной сделки

Иран готов отказаться от возобновления своей ядерной программы, если Европа гарантирует исполнение ряда условий. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
Европа должна гарантировать невмешательство в политику Тегерана в регионе и не поднимать вопрос создания в Иране ракет. Европа также должна гарантировать, что иранская нефть будет полностью продана.
«В случае промедления со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность», — сказал Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из сделки и восстановлении санкций против Ирана 8 мая 2018 года.
США, Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция и Европейский союз 14 июля 2015 года согласились отказаться от санкций, которые разрушали иранскую экономику в обмен на отказ Ирана предпринимать дальнейшие шаги по разработке ядерной программы, ограничиться исключительно мирным атомом и открыть двери своего ядерного комплекса для инспекций со стороны Международного агенства по контролю за атомной энергетикой.
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