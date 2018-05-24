США готовятся ввести 25% пошлины на иностранные автомобили

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении новых пошлин на ввоз иностраных автомобилей.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп настаивает на пошлине в размере 25%. Для введения новых тарифов в США начали изучение влияния импорта иностранных машин на национальную безопасность.

«Имеются данные, свидетельствующие о том, что на протяжении десятилетий импорт разрушал нашу внутреннюю автопромышленность», — цитирует министра торговли США Уилбура Росса Reuters

Новые пошлины могут сильно ударить по азиатским автопроизводителям, таким как Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co, Honda Motor Co и Hyundai, которые считают США основным рынком. Правительства Японии, Китая и Южной Кореи заявили, что будут следить за ситуацией, а Пекин, который все больше смотрит на Соединенные Штаты как на потенциальный рынок своих автомобилей, добавил, что будет защищать свои интересы.

«Китай выступает против злоупотребления положениями о национальной безопасности, что нанесет серьезный ущерб системам многосторонней торговли и нарушит нормальный порядок международной торговли», — заявил официальный представитель министерства торговли Китая.

The New Times

Ранее США ввели новые пошлины на импорт стали и алюминия.

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