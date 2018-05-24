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«Ведомости» узнали о возможной отставке глав Якутии и Алтайского края

24.05.2018

В июне в отставку могут уйти губернатор Якутии Егор Борисов Алтайского края Александр Карлин.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников, близких к администрации президента. Претендентом на пост главы Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев, считает один из источников издания, на Алтайский край тоже будут рассматривать кого-то из местных чиновников.

В Якутии и Алтайском крае был самый высокий уровень протестного голосования в марте: Владимир Путин получил там свои худшие результаты, а кандидат от КПРФ Павел Грудинин — лучшие. При этом как отмечает собеседник газеты, у Карлина и Борисова одни из самых низких рейтингов среди всех губернаторов. 

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