«Русал» объявил об отставке топ-менеджмента

Компания «Русал», попавшая под санкции Минфина США, объявила об отставке генерального директора и семи членов совета директоров.Со своего поста с 23 мая ушла гендиректор «Русала» Александра Бурико, ее место в качестве исполняющего обязанности занял Евгений Никитин, говорится в сообщении компании.
С 28 июня совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
Отставка топ-менеджмента направлена на вывод «Русала» из санкционного списка Минфина США, куда компания вместе с основным владельцем Олегом Дерипаской попала 6 апреля. Позже Минфин заявил, что готов снять санкции, если Дерипаска откажется от контроля над «Русалом». Бизнесмен вышел из совета директоров компании En+, которая является основным акционером «Русала».
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