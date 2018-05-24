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«Русал» объявил об отставке топ-менеджмента

24.05.2018

Компания «Русал», попавшая под санкции Минфина США, объявила об отставке генерального директора и семи членов совета директоров.

Со своего поста с 23 мая ушла гендиректор «Русала» Александра Бурико, ее место в качестве исполняющего обязанности занял Евгений Никитин, говорится в сообщении компании.

С 28 июня совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Отставка топ-менеджмента направлена на вывод «Русала» из санкционного списка Минфина США, куда компания вместе с основным владельцем Олегом Дерипаской попала 6 апреля. Позже Минфин заявил, что готов снять санкции, если Дерипаска откажется от контроля над «Русалом». Бизнесмен вышел из совета директоров компании En+, которая является основным акционером «Русала». 

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