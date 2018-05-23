Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Дочь бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с ним в британском Солсбери, дала первое после инцидента интервью.

Юлия Скрипаль пообщалась с корреспондентом Reuters и заявила, что хочет вернуться в Россию «в долгосрочной перспективе», несмотря на отравление.

The New Times

«Нам так повезло, что оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным», — сказала она. Скрипаль сказала, что будет заботиться об отце до его полного выздоровления, а потом надеется вернуться домой.Юлия Скрипаль находится в безопасном месте в Лондоне, передает Reuters. Она сама вышла на агентство с помощью полиции. Интервью было дано удаленно.Скрипалей отравили в начале марта. Лондон считает, что за этим стоит Москва, в России обвинения отвергают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а ее отца в мае.

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