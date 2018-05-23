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Правозащитница Зоя Светова обратилась к патриарху Кириллу с просьбой помочь Олегу Сенцову

23.05.2018

Правозащитница Зоя Светова обратилась к патриарху Кириллу с просьбой посоветовать Владимиру Путину «совершить акт милосердия» и отпустить режиссера Олега Сенцова на Украину.

Как передает «Дождь», Светова сказала, что нужно привлечь как можно больше внимания к голодовке Сенцова во время Петербургского экономического форума.

«Путин стал президентом, но он пока еще никого не помиловал за свое президентство, и ему нужно об этом напомнить», — считает противозащитница. Она обратилась к патриарху Кириллу с просьбой призвать Владимира Путина совершить «этот акт милосердия» и отпустить Сенцова и других политзаключенных на Украину. 

Ранее вернуть Сенцова на Украину потребовали более 130 деятелейкультуры. К требованию Сенцова, который с 14 мая держит голодовку, отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, присоединилась Московская Хельсинская группа.

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