Почти €2 млрд присудил ЕСПЧ по жалобам из России за 20 лет

€1 млрд 950 млн 706 тысяч 419 присудил ЕСПЧ за 20 лет по жалобам граждан России.

Статистические данные подсчитал Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт». Всего с 2002 года ЕСПЧ признал приемлемыми 136 580 жалоб от россиян на нарушение их прав. Решения были приняты по 4549 жалобам, пострадавшим присуждено почти €2 млрд.

The New Times

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2017 года стала лидером по количеству решений ЕСПЧ. Суд за год вынес 1068 решений, из них 305 (29%) по российским делам. Второе занимает Турция (116 решений), на третьем месте Украина с 87 решениями. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что за 2017 год власти России выплатили 900 млн руб. компенсаций тем, кто обращался в ЕСПЧ.

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