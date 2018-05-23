Почти €2 млрд присудил ЕСПЧ по жалобам из России за 20 лет

€1 млрд 950 млн 706 тысяч 419 присудил ЕСПЧ за 20 лет по жалобам граждан России.
Статистические данные подсчитал Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт». Всего с 2002 года ЕСПЧ признал приемлемыми 136 580 жалоб от россиян на нарушение их прав. Решения были приняты по 4549 жалобам, пострадавшим присуждено почти €2 млрд.
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