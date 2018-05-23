Глава аналитической службы покинет Sberbank SIB после критических отчетов о «Газпроме» и «Роснефти»

Начальник аналитического подразделения Sberbank SIB Александр Кудрин уйдет в отставку вслед за автором отчетов о работе компания «Газпром» и «Роснефть». Александр Фэк работал подчиненным Кудрина.

Как сообщает РБК, глава Sberbank Investment Research уходит с поста по соглашению сторон. Накануне из компании уволили Александра Фэка. Он был одним из авторов аналитического доклада, в котором говорилось, что «Газпром» работает в интересах не акционеров, а своих подрядчиков. Александр Фэк и соавтор доклада Анна Котельникова написали, что главными приобретателями выгоды от проектов компании по строительству газопроводов («Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток») являются компании, которые их возводят. В их числе назывались «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко.

Издание цитирует старшего вице-президента Сбербанка Игоря Буланцева, который назвал доклад непрофессиональным и выполненным с нарушением этических норм.

В 2017 году Фэк и соавтор Валерий Нестеров представили доклад о деятельности «Роснефти», назвав его «Роснефть: надо поговорить об Игоре». В отчете критиковались действия главы компании Игоря Сечина и говорилось, что «Роснефть», вопреки ожиданиям инвесторов, не стала снижать свой долг, при этом направив кhупную сумму на свои приобретения.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Золоту Москвы» в Лондоне не место



Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение