Сквер перед посольством России в Вильнюсе назовут именем Бориса Немцова

Городской совет Вильнюса принял решение назвать сквер перед зданием российского посольства именем убитого политика Бориса Немцова. Решение вступит в силу 24 мая.

За такое решение выступили 32 члена городского совета столицы Литвы. 1 человек проголосовал против, 1 воздержался, сообщил на своей странице в Facebook зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший.

Теперь решение должен утвердить мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Как писало литовское издание Delfi, предложение назвать сквер именем Немцова поступило депутатам от градоначальника. Идею обсуждали несколько лет. Консерваторы также предлагали назвать именем Немцова, убитого в Москве в 2015 году, улицу, на которой находится посольство. Сейчас она носит название Латвю.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В январе Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед российским посольством. С 27 февраля она носит имя политика.

Осенью 2017 года в Москве активисты установили мемориальную доску памяти политика, но власти назвали ее незаконной. 16 марта 2018 года мемориальная доска была установлена на стене дома, где жил Немцов. Разрешение дали власти Москвы после обращения кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Многие тогда назвали это PR-акцией кандидата.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Золоту Москвы» в Лондоне не место



Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение