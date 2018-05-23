Киру Ярмыш арестовали на 25 суток

Суд арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш на 25 суток за сообщения в Twitter об акции «Он нам не царь».
«25 суток — это ерунда, когда знаешь, что прав и с тобой поддержка стольких людей. Всем счастливо оставаться, увидимся на апелляции», — написала Ярмыш в микроблоге после оглашения решения суда.
22 мая она была задержана за нарушение установленного порядка организации митинга 5 мая в центре Москвы. Ее коллегу Руслана Шаведдинова суд накануне арестовал на 30 суток. Лидер движения Алексей Навальный также отбывает месячный арест. Сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить его апелляционные жалобы.
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