Алексея Навального оставили под арестом

Обновлено: Мосгорсуд отклонил также жалобу Навального на арест за неповиновение требованию полицейского.

Московский городской суд отклонил жалобу юристов на решение об административном аресте Алексея Навального. Ранее Тверской суд столицы поместил его под стражу на 30 суток за акцию «Он нам не царь».

Онлайн-трансляцию с заседания ведет «Медиазона». Сейчас Мосгорсуд рассматривает вторую жалобу на арест оппозиционера на 15 суток за несоблюдение требований сотрудников полиции на той же акции. Политик отбывает оба срока одновременно.

Акция «Он нам не царь» прошла 5 мая в Москве и других российских городах. На ней задержали Алексея Навального. 15 мая суд постановил арестовать политика на 30 суток по статье «Повторное нарушение правил проведения массового мероприятия», а потом вынес решение об аресте еще на 15 суток.

22 мая Тверской районный суд арестовал на 30 суток Руслана Шаведдинова.

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