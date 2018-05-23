В правительство через неделю представят планы по снижению акцизов на топливо

Правительство поручило трем российским ведомствам — Минфину, Минэнерго и ФАС — подготовить законопроекты о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Предложения должны представить кабмину до 28 мая.
В сообщении на сайте правительства говорится, что ставки на горючее должны быть снижены «в ранее согласованных» размерах.
Цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке растут рекордными темпами с начала 2018 года. 15 мая стало известно, что на московских АЗС не осталось горючего дешевле 40 рублей. 17 мая трейдеры Российского топливного союза опубликовали открытое письмо, в котором просят главу правительства Дмитрия Медведева ввести экстренные меры на этом рынке. По оценкам нефтяников, если не сдерживать цены на заправках, АИ-92 может подорожать до 51 рубля за литр.
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