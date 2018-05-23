В правительство через неделю представят планы по снижению акцизов на топливо

Правительство поручило трем российским ведомствам — Минфину, Минэнерго и ФАС — подготовить законопроекты о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Предложения должны представить кабмину до 28 мая.

В сообщении на сайте правительства говорится, что ставки на горючее должны быть снижены «в ранее согласованных» размерах.

Накануне глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев на заседании сообщил, что власти обсуждают возможность снижения акцизов на ГСМ на 2-4 руб. за литр. Источники РБК рассказали , что идея принадлежит Минэнерго и ФАС, которую ведомства представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Еще один источник сообщил, что поправки и снижении ставок могут принять уже в весеннюю сессию. Снижение акцизов должно остановить рост стоимости топлива на рынке, но в то же время бюджет может недосчитаться поступлений в размере 80 млрд руб.

Цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке растут рекордными темпами с начала 2018 года. 15 мая стало известно, что на московских АЗС не осталось горючего дешевле 40 рублей. 17 мая трейдеры Российского топливного союза опубликовали открытое письмо, в котором просят главу правительства Дмитрия Медведева ввести экстренные меры на этом рынке. По оценкам нефтяников, если не сдерживать цены на заправках, АИ-92 может подорожать до 51 рубля за литр.





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