В FIFA выразили озабоченность преследованием Оюба Титиева

Международная федерация футбола (FIFA) ответила на письмо правозащитных организаций, которые просили президента организации Джанни Инфантино «вступить в диалог» с российскими властями относительно кризиса с правами человека в Чечне и ситуации вокруг главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.
Как пишет «Новая газета», на письмо правозащитников ответила генсекретарь федерации Фатма Самура.
Руководство FIFA продолжает лично следить за ситуацией вокруг Титиева, отмечается в заявлении.3 мая стало известно, что Human Rights Watch и другие правозащитные организации в преддверии Чемпионата мира по футболу обратились к руководству FIFA с просьбой содействовать освобождению Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Сам он вину отрицает и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
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