В FIFA выразили озабоченность преследованием Оюба Титиева

Международная федерация футбола (FIFA) ответила на письмо правозащитных организаций, которые просили президента организации Джанни Инфантино «вступить в диалог» с российскими властями относительно кризиса с правами человека в Чечне и ситуации вокруг главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Как пишет «Новая газета», на письмо правозащитников ответила генсекретарь федерации Фатма Самура.

«Позиция FIFA заключается в том, что правозащитникам должна быть предоставлена возможность выполнять свою работу свободно и без страха быть преследуемым за нее. Таким образом, несмотря на то, что у нас нет свидетельств, что арест г-на Титиева непосредственно связан с деятельностью FIFA или Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, FIFA глубоко озабочена ситуацией вокруг г-на Титиева», — цитирует «Новая газета» письмо генерального секретаря FIFA.

Руководство FIFA продолжает лично следить за ситуацией вокруг Титиева, отмечается в заявлении.

The New Times

3 мая стало известно, что Human Rights Watch и другие правозащитные организации в преддверии Чемпионата мира по футболу обратились к руководству FIFA с просьбой содействовать освобождению Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Сам он вину отрицает и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

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