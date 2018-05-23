Жителя Кургана арестовали за переписку в Telegram

51-летнего жителя Кургана арестовали за переписку в мессенджере Telegram. Следователи завели на него дело о призывах к экстремизму и массовым беспорядкам.

Как сообщается на сайте управления СК по Курганской области, в ноябре мужчина вступил в группу в Telegram, связанную с подготовкой акции 5 ноября 2017 года. Организаторами группы были активисты движения «Артподготовка»* националиста Вячеслава Мальцева. По мнению следствия, в течение трех дней мужчина «умышленно размещал текстовые сообщения и сообщения-репосты побудительного характера, в которых содержалась пропаганда и призывы к массовым беспорядкам». Также в его сообщениях нашли информацию, направленную на «возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов» и призывы к «насильственному изменению основ конституционного строя».

В отношении мужчины возбуждено дело по трем статьям. Сейчас он находится под стражей. Дело направлено в суд.

5 ноября 2017 года в России планировали провести акцию, в ходе которой активисты собирались выйти на улицы и не уходить, пока Владимир Путин не подаст в отставку. Накануне прокуратура запросила 3 года колонии по делу москвича Вячеслава Шатровского, которого задержали на митинге вместе с сыном. Шатровский утверждает, что ждал молодого человека, чтобы передать ему сумку, но тот вступил в конфликт с полицейскими, а мужчина заступился за сына и получил удар от сотрудника правоохранительных органов. Травмы подтвердили врачи, но Шатровского судят за нападение на полицейского.

*Движение «Артподготовка» признано экстремистским и запрещено в России.





The New Times

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