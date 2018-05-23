Ростуризм не поддержал идею запретить Booking.com

Федеральное агентство по туризму не поддержало инициативу по запрету в России сервиса онлайн-бронирования Booking.com. Ростуризм заявил, что не имеет полномочий и планов по регулированию деятельности сайта.
В заявлении на портале ведомства говорится, что сервис «востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок».
Глава компании «Свой ТС» Сергей Войтович предложил ограничить работу Booking.com на бронирование номеров россиянами в гостиницах на территории страны. Компания, которую он возглавляет, является конкурентом сервиса.
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?
Лукашенко против «русского мира». Продолжение