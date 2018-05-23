Ростуризм не поддержал идею запретить Booking.com

Федеральное агентство по туризму не поддержало инициативу по запрету в России сервиса онлайн-бронирования Booking.com. Ростуризм заявил, что не имеет полномочий и планов по регулированию деятельности сайта.

В заявлении на портале ведомства говорится, что сервис «востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок».

Ранее в Минкультуры сообщили, что не планировали запрещать Booking.com в России. В ведомстве сказали, что выступают категорически против такой постановки вопроса и всего лишь перенаправили в Ростуризм обращение автора идеи, руководителя компании «Свой туристический сервис». Такая процедура прописана нормативными актами.

Глава компании «Свой ТС» Сергей Войтович предложил ограничить работу Booking.com на бронирование номеров россиянами в гостиницах на территории страны. Компания, которую он возглавляет, является конкурентом сервиса.





The New Times

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