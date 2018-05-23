Ушел великий американец, писатель Филип Рот

The New Times

Филипу Роту (Philip Roth) было 85: он скончался в больнице — перестало работать сердце.Он был автором романов-открытий, романов-прогнозов, его при жизни назвали классиком американской литературы. Он единственный писатель, трижды награжденный премией Уильяма Фолкнера, лауреат Пулитцеровской премии и множества других престижных наград. Загадка, почему он так и не получил Нобелевскую премию по литературе, хотя его произведения регулярно выдвигались на премию.Одна из самых известных книг Рота «Людское клеймо» легла в основу знаменитого кинобестселлера «Запятнанная репутация» с Николь Кидман и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Среди других сочинений Рота блестящие романы «Американская пастораль», «Случай портного», «Театр Шаббата», наконец, «Заговор против Америки» (2004 год) — страшная книга — прогноз о том, как к власти в США вместо Рузвельта приходит симпатизант Гитлера, и как обыватель медленно, но верно начинает поддерживать идеи, которые считались несовместимыми с американским образом жизни и американской демократией.В 2012 году Рот объявил, что больше не будет писать. И не писал. Их ставили в один ряд: Джон Апдайк, Норман Майлер, Сол Беллоу, Филип Рот — теперь у них есть шанс снова встретиться.

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