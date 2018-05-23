Поездку британских нефтяников на ПМЭФ-2018 назвали непатриотичным поступком

Финансист и основатель фонда Hermitafe Capital Management назвал поездку британских нефтяников на ПМЭФ-2018 в Россию непатриотичной.
«Это парни, которые застряли в России и которые должны защищать свои неразумные инвестиции и людей, которые получают у них зарплату», — заявил он, говоря об участии британских бизнесменов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Своих представителей на форум также отправляют другие крупные компании Британии, в том числе производитель продуктов и бытовой химии Unilever и фармацевтическая компания Astrazeneka, которая в 2015 году открыла производство под Калугой.
18 мая стало известно о том, что посол США в России Джон Хантсман отменил свое выступление на ПМЭФ-2018. В то же время, он планирует участвовать в мероприятии.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. По данным местных властей, ожидается прибытие официальных делегаций более чем из 100 стран.
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