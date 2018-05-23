В Минкульте открестились от идеи ограничения работы Booking.com

В Министерстве культуры заявили, что имеют права и не желают как-либо ограничивать сервис по бронированию Booking.com.
«Министерство культуры Российской Федерации не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», - заявила директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.
Ранее сообщалось, что Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности сервиса бронирования отелей Booking.com на территории Российской Федерации. С этой идеей выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. По его мнению, ввести ограничение необходимо на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Между тем, компания Войтовича, по сути, является аналогом сервиса Booking.com.
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