Чиновники ФСО помогали похищать средства на строительство резиденции Путина

В деле о хищении средств на строительство резиденции Путина в Ново-Огарево могут появиться новые фигуранты. Гособвинение заявило, что к этому причастны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны. Ранее они проходили в материалах как «введенные в заблуждение».

Заявление, как сообщает «Росбалт», прозвучало на заседании в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция рассматривала жалобу адвокатов фигуранта дела, гендиректора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, на продление срока его ареста. Доказывая, что Каминов должен остаться под стражей, гособвинитель сказал, что к уголовной ответственности планируется привлечь высокопоставленных сотрудников ФСО.

До этого заседания следствие считало, что преступная группа, созданная для хищения средств, состояла из представителей ГК «Балтстрой», которые вводили службу охраны в заблуждение. Издание отмечает, что его собеседники и ранее сомневались в этой версии. По их словам, ФСО сама назначала подрядчиков, которыми, как правило, становились фирмы ГК «Балтстрой». Так как ведомство не имеет права вести коммерческую деятельность, в схеме, по их мнению, «для галочки» использовалась подконтрольная ей компания ФГУП «АТЭКС». По данным источника «Росбалта», работы в столице вели субподрядчики «Балтстроя», «записанные на друзей юности и деловых партнеров» его совладельца Дмитрия Сергеева, а половину прибыли компании получал еще один совладелец Дмитрий Михальченко, который «состоял в доверительных отношениях» с руководством ФСО.

Новые сведения в деле могли появиться после того, как в него добавили еще один эпизод о мошенничестве при ремонте госдач в комплексе «Воробьевы горы», который также является объектом ФСО.





The New Times

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