Чиновники ФСО помогали похищать средства на строительство резиденции Путина

В деле о хищении средств на строительство резиденции Путина в Ново-Огарево могут появиться новые фигуранты. Гособвинение заявило, что к этому причастны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны. Ранее они проходили в материалах как «введенные в заблуждение».
Заявление, как сообщает «Росбалт», прозвучало на заседании в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция рассматривала жалобу адвокатов фигуранта дела, гендиректора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, на продление срока его ареста. Доказывая, что Каминов должен остаться под стражей, гособвинитель сказал, что к уголовной ответственности планируется привлечь высокопоставленных сотрудников ФСО.
Новые сведения в деле могли появиться после того, как в него добавили еще один эпизод о мошенничестве при ремонте госдач в комплексе «Воробьевы горы», который также является объектом ФСО.
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