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Бизнесмены предложили смягчить закон об уголовном наказании за исполнение санкций

23.05.2018

Представители бизнеса хотят заменить уголовное наказание за исполнение санкций административным. Свои предложения они сегодня представят Госдуме.

Как пишет РБК, на заседании Совета по законотворчеству депутаты обсудят законопроект с представителями делового сообщества. На встречу приглашены руководители РСПП, Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», а также бизнес-омбудсмен Борис Титов и ректоры РАНХиГС и НИУ ВШЭ.

Глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал изданию, что предложит смягчить ответственность за исполнение антироссийских санкций. «Мы считаем, что ответственность … должна быть, другое дело, что не надо стрелять себе в ногу», — сказал он. В качестве замены уголовной ответственности Калинин предложит административные меры, такие, как штрафы, запрет на определенные должности или покупку продукции компании-нарушителя государственными предприятиями. В РСПП также сказали, что будут добиваться отказа от уголовной ответственности. «Не надо назло бабушке морозить уши», — добавил пресс-секретарь главы Союза Сергей Мытников.

С необходимостью смягчить наказание, которое собираются ввести депутаты, согласились также представители Торгово-промышленной палаты и РАНХиГС. Эксперты последнего проанализировали думские поправки в УК РФ и сказали, что эти меры противоречат Гражданскому кодексу, по которому граждане и юрлица свободны в заключении договора. Юристы напоминают, что в России по Конституции нельзя издавать законы, которые отменяют или умаляют права человека и гражданина.

Законопроект, о котором идет речь, Госдума приняла в первом чтении 15 мая. Поправки в УК РФ вводят уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории страны и за пособничество их введению. Нарушителей предлагается наказывать штрафом до 600 тыс. руб. или тюремным заключением на срок до 4 лет. Второе чтение документа было запланировано на 18 мая, но его решили отложить для консультаций после того, как документ раскритиковали в президентском Совете по правам человека и Российском союзе промышленников и предпринимателей.


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