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Ушел из жизни писатель Филип Рот

23.05.2018

Филип Рот умер во вторник вечером в больнице Манхэттена. Ему было 85 лет.

Как пишет NYTimes, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Рот — автор романов «Случай Портного», «Освобожденный Цукерман», «Наплевательство», «Заговор против Америки» и других. За «Американскую пастораль» писатель удостоился Пулитцеровской премии 1998 года. Он несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

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