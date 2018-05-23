Ушел из жизни писатель Филип Рот

Филип Рот умер во вторник вечером в больнице Манхэттена. Ему было 85 лет.

Как пишет NYTimes, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

The New Times

Рот — автор романов «Случай Портного», «Освобожденный Цукерман», «Наплевательство», «Заговор против Америки» и других. За «Американскую пастораль» писатель удостоился Пулитцеровской премии 1998 года. Он несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

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