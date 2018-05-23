Минфин до 6 июля должен найти деньги на исполнение «майского указа» Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев в поручениях членам правительства по реализации «майского указа» президента Владимира Путина обозначил срок определения источников финансирования до 6 июля 2018 года.
«Минфину и Минэкономразвития представить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в правительство РФ предложения по источникам финансового обеспечения на период до 2024 года мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом, а также предложения об обеспечении сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов РФ с учетом объемов расходных обязательств субъектов и муниципальных образований по финансовому обеспечению мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом. Срок — до 6 июля 2018 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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