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Минфин до 6 июля должен найти деньги на исполнение «майского указа» Путина

23.05.2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев в поручениях членам правительства по реализации «майского указа» президента Владимира Путина обозначил срок определения источников финансирования до 6 июля 2018 года.

«Минфину и Минэкономразвития представить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в правительство РФ предложения по источникам финансового обеспечения на период до 2024 года мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом, а также предложения об обеспечении сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов РФ с учетом объемов расходных обязательств субъектов и муниципальных образований по финансовому обеспечению мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом. Срок — до 6 июля 2018 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. 

Владимир Путин 7 мая подписал указ о стратегии развития страны до 2024 года. Правительству, в частности, поручено обеспечить рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Эксперты NT оценили стоимость исполнения указа в 25 трлн руб. 

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