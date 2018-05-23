Минфин до 6 июля должен найти деньги на исполнение «майского указа» Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев в поручениях членам правительства по реализации «майского указа» президента Владимира Путина обозначил срок определения источников финансирования до 6 июля 2018 года.

«Минфину и Минэкономразвития представить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в правительство РФ предложения по источникам финансового обеспечения на период до 2024 года мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом, а также предложения об обеспечении сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов РФ с учетом объемов расходных обязательств субъектов и муниципальных образований по финансовому обеспечению мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом. Срок — до 6 июля 2018 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

NT

Владимир Путин 7 мая подписал указ о стратегии развития страны до 2024 года. Правительству, в частности, поручено обеспечить рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Эксперты оценили стоимость исполнения указа в 25 трлн руб.

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