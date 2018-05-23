Close

ВТБ прекратил сотрудничество с бизнесом Олега Дерипаски

23.05.2018

ВТБ прекратил взаимодействие с компаниями попавшего под санкции Олега Дерипаски, рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с «Русалом» и другими компаниями», — сказал Костин (цитата по РБК).

По словам главы ВТБ любое сотрудничество с Дерипаской и его компаниями исключено до снятия санкций.

Костин также рассказал CNBC, что на его повседневную жизнь санкции пока не повлияли. При этом он назвал введенные ограничения несправедливыми, так как он банкир, а не чиновник.
 
Минфин США объявил о санкциях против ряда россиян и компаний из России 6 апреля. Среди попавших под ограничения находятся и Олег Дерипаска с Андреем Костиным. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Золоту Москвы» в Лондоне не место

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло? 

Москва: выборы или протест? 

Лукашенко против «русского мира». Продолжение 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.