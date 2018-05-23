ВТБ прекратил сотрудничество с бизнесом Олега Дерипаски

ВТБ прекратил взаимодействие с компаниями попавшего под санкции Олега Дерипаски, рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин.



«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с «Русалом» и другими компаниями», — сказал Костин (цитата по РБК).



По словам главы ВТБ любое сотрудничество с Дерипаской и его компаниями исключено до снятия санкций.

Костин также рассказал CNBC, что на его повседневную жизнь санкции пока не повлияли. При этом он назвал введенные ограничения несправедливыми, так как он банкир, а не чиновник.



Минфин США объявил о санкциях против ряда россиян и компаний из России 6 апреля. Среди попавших под ограничения находятся и Олег Дерипаска с Андреем Костиным.

The New Times

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