Трамп хочет на 10% снизить поставки стали и алюминия в Европу

Президент США Дональд Трамп рассматривает меры по сокращению экспорта стали и алюминия в Европу из США примерно на 10%.Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. США направили ЕС два варианта сокращения поставок. Возможна установка квоты в 90% от уровня 2017 года или ввод уменьшающей квоты, которая сократит экспорт на 10%. Европейские источники газеты отмечают, что ЕС не станет соглашаться на такие условия.
Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию в марте. Позже Трамп временно отложил введение пошлин на импорт стали и алюминия для Канады, ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи и Мексики.
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