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Минкульт РФ выясняет возможность блокировки Booking.com

23.05.2018

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности сервиса бронирования отелей Booking.com на территории Российской Федерации.

Как передает РБК, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. С инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Как пояснил Войтович в беседе с РБК, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение по замыслу руководителя «Свой ТС» не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.

Сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы, подчеркивает Войтович. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов.

Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.

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