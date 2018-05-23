Минкульт РФ выясняет возможность блокировки Booking.com

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности сервиса бронирования отелей Booking.com на территории Российской Федерации.



Как передает РБК, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. С инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Как пояснил Войтович в беседе с РБК, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение по замыслу руководителя «Свой ТС» не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.



Сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы, подчеркивает Войтович. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов.

The New Times

Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.

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