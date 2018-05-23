С группы ГАЗ могут снять санкции

Олег Дерипаска должен отказаться от контроля над группой ГАЗ, чтобы власти США сняли с компании санкции.

«В соответствии с правилами OFAC санкции могут быть сняты в связи с изменениями обстоятельств, которые привели к их назначению. В случае группы ГАЗ, при отсутствии других неблагоприятных сведений, условием для снятия санкций станет отказ от контроля над компанией лиц, попавших под санкции, в том числе, Олега Дерипаски», — говорится в сообщении управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Ранее сообщалось, что на подобных условиях ограничения могут быть сняты с компании «Русал».

Санкции в отношении ряда российских бизнесменов и компаний американский Минфин ввел 6 апреля.

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