Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк

Руководство России решило назначить Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. Ранее он занимал пост первого вице-премьера в правительстве РФ.
О том, что Шувалов станет председателем ВЭБа, агентству Reuters сообщили три разных источника. Подписан ли уже соответствующий документ, им неизвестно. Информацию также подтверждают источники РБК. Издание сообщило, что чиновник уже освободил свой кабинет в Белом доме. Его пост в правительстве занял Антон Силуанов.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?
Лукашенко против «русского мира». Продолжение