Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк

Руководство России решило назначить Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. Ранее он занимал пост первого вице-премьера в правительстве РФ.

О том, что Шувалов станет председателем ВЭБа, агентству Reuters сообщили три разных источника. Подписан ли уже соответствующий документ, им неизвестно. Информацию также подтверждают источники РБК. Издание сообщило, что чиновник уже освободил свой кабинет в Белом доме. Его пост в правительстве занял Антон Силуанов.

Главу Внешэкономбанка назначает президент. Если информация о назначении Игоря Шувалов в ВЭБ подтвердится, на посту он сменит Сергея Горькова, который возглавил госкорпорацию в феврале 2016 года.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Золоту Москвы» в Лондоне не место



Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение