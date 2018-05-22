Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток

Тверской районный суд отправил бывшего пресс-секретаря кампании Навального и ведущего программы «Навальный LIVE « Руслана Шаведдинова под арест на 30 суток. Ему вменяют повторное нарушение порядка проведения митинга.

Об этом Шаведдинов сообщил на своей странице в Twitter. Суд посчитал, что 2 ретвита активиста были организацией акции 5 мая «Он нам не царь». Речь идет о сообщениях, которые Шаведдинов перепостил в сервисе микроблогов 24 и 30 апреля. В них шла речь об акции, но об отказе в ее проведении на тот момент еще не было известно.

Руслана Шаведдинова задержали сегодня утром у подъезда его дома. Об этом сообщила его коллега, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Когда она приехала в ОВД «Тверской», ее также задержали. Она останется в отделе полиции до утра.

Кроме того, сегодня Тверской районный суд Москвы арестовал на 30 суток координатора новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Он тоже задержан за ретвит об акции «Он нам не царь».





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение