Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток

Тверской районный суд отправил бывшего пресс-секретаря кампании Навального и ведущего программы «Навальный LIVE « Руслана Шаведдинова под арест на 30 суток. Ему вменяют повторное нарушение порядка проведения митинга.
Об этом Шаведдинов сообщил на своей странице в Twitter. Суд посчитал, что 2 ретвита активиста были организацией акции 5 мая «Он нам не царь». Речь идет о сообщениях, которые Шаведдинов перепостил в сервисе микроблогов 24 и 30 апреля. В них шла речь об акции, но об отказе в ее проведении на тот момент еще не было известно.
Кроме того, сегодня Тверской районный суд Москвы арестовал на 30 суток координатора новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Он тоже задержан за ретвит об акции «Он нам не царь».
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