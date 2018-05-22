Интернет-омбудсмен предложил прокуратуре проверить действия Роскомнадзора

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил Генпрокуратуре проверить законность действий Роскомнадзора при массовых блокировках.

В ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Книга жалоб и предложений российского бизнеса», который цитирует ТАСС, говорится о том, что от действий ведомства пострадали «добропорядочные ресурсы». По словам Мариничева, занося в списки запрещенных миллионы IP-адресов в попытке заблокировать мессенджер Telegram, ведомство руководствовалось «собственной интерпретацией судебных решений» и не оценивало причиненный ущерб.

РКН с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Спустя несколько дней после начала блокировки в список запрещенных попали IP-адреса облачных сервисов Google и Amazon, которыми пользуются многие сайты. В результате остановилась работа многих компаний, на перебои жаловались пользователи различных сервисов, в том числе мессенджеров, не запрещенных в стране. Против действий Роскомнадзора выступал бизнес и научные организации, сотрудники которых лишились доступа к статьям ученых.

По оценке Мариничева, блокировка Telegram затронула более 15 млн адресов. Это, по его словам, нарушило работу сайтов российских компаний, «включая несколько банков и государственных информационных ресурсов». Интернет-омбудсмен предлагает Генпрокуратуре проверить «законность и обоснованность» действий РКН.





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