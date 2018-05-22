Обвиняемый в нападении на полицейского во время акции протеста может получить 3 года колонии

Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского. Его обвиняют в нападении на полицейского.



Как сообщает ОВД-Инфо, сотрудник полиции, который проходит по делу потерпевшим, оставил приговор на усмотрение суда. Адвокат Шатровского настаивал на проведении новой медэкспертизы, так как предыдущая проводилась без участия его подзащитного. Также выяснилось, что в суд не пришли свидетели обвинения.



5 ноября 2017 года в Москве и других городах должна была пройти акция движения «Артподготовка»* националиста Вячеслава Мальцева. Его сторонники должны были не уходить с улиц, пока Владимир Путин не уйдет в отставку. Накануне акции полицейские начали задерживать активистов движения. 5 ноября в отделы полиции увезли еще около 500 человек, в том числе, как сообщалось, случайных прохожих.



48-летний Вячеслав Шатровский говорит, что в этот день стоял в Новопушкинском сквере и ждал сына. У молодого человека произошел конфликт с полицейским. Шатровский вступился за сына, и, по его словам, в ходе спора сотрудник полиции бросил его через плечо. Черепно-мозговую травму подтвердили врачи, ему наложили несколько швов. По версии следствия, мужчина при проверке документов «из хулиганских соображений» ударил полицейского, после чего его задержали. Защита обвиняемого ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру — адвокат говорил, что некоторые документы в материалах дела могут быть сфальсифицированы. Суд отклонил ходатайство.

*Движение «Артподготовка» признано экстремистским и запрещено в России

The New Times

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