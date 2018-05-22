Активист Навального объявил голодовку в спецприемнике

Екатеринбургский активист Виктор Балдин объявил голодовку в спецприемнике. Сотрудники изолятора отказались доставить его в суд на рассмотрение апелляционной жалобы по делу об акции «Он нам не царь».

Балдин рассказал изданию ОВД-Инфо, что объявил сухую голодовку. 17 мая екатеринбургского сторонника Навального арестовали на 15 суток. Его признали виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения шествия». 20 мая Свердловский областной суд должен был рассмотреть его жалобу на арест.

Шествие «Он нам не царь» прошло в российских городах 5 мая. В Екатеринбурге на митинге задержали одного человека, но спустя 10 дней начали принудительно доставлять заявителей акции в полицию и составлять на них протоколы. Помимо Балдина, административные дела завели на главу местного штаба Навального Юрия Кузьминых и волонтера Андрея Трусова.





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