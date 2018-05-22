На Донбассе подорвали пассажирский автобус

В городе Дебальцево на Донбассе произошел взрыв. Есть погибший, два человека ранены.

Как сообщили Донецкому агентству новостей в представительстве самопровозглашенной ДНР в Центре по координации прекращению огня, взрыв произошел в 15:50 по местному времени в автобусе №1, когда он ехал по улице Курчатова. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в салоне автобуса.

19 мая в Дебальцево произошел взрыв на открытой площадке по улице Красная. Пострадал мужчина, он лишился кисти руки. Причина происшествия не установлена.





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