Совет Московской Хельсинской группы выступил в поддержку Олега Сенцова

Совет Московской Хельсинкской группы поддержал отбывающего тюремный срок украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

«В российских местах лишения свободы находятся, по меньшей мере, 64 гражданина Украины, ставших жертвами обстоятельств, на которые они никак не могли повлиять. По сути, они стали заложниками проводимой Кремлем внешней политики в отношениях с Украиной, а значит репрессированными по политическим мотивам. Отчаянный поступок Олега Сенцова очень напоминает подвиг советского политзаключенного Анатолия Марченко, который в 1986 году объявил голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных в СССР. Марченко погиб. Был большой международный скандал. Нельзя допустить, чтобы погиб Сенцов», — говорится в заявлении МХГ.

The New Times

Авторы письма отмечают, что освобождение не только станет правильным жестом в отношении лишенных свободы людей и их семей, но и послужит импульсом к снижению напряженности между близкими народами России и Украины.Ранее в защиту Сенцова выступили более 130 российских деятелей культуры.В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

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