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В России хотят сажать в тюрьму за фальсификацию итогов выборов

22.05.2018

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о лишении свободы за фальсификацию результатов выборов в России.

Документ, размещенный в базе данных нижней палаты, вводит поправки в ст. 142.2 Уголовного кодекса (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня). Наказывать предлагается председателя, заместителя или члена избирательной комиссии, если они в день голосования умышленно и «в целях обеспечения максимального количества бюллетеней, поданных за определенного кандидата» незаконно выдали или получили более 10 бланков голосования, поставили в незаконно полученных бюллетенях отметку в пользу определенного кандидата или совершили вброс.

За это предлагается ввести наказание: штраф в размере от 500 тыс. до 1,5 млн. руб. или в размере дохода обвиняемого за период 2-5 лет, исправительные либо принудительные работы, а также до 6 лет тюремного заключения. Если нарушения произошли после закрытия голосования, авторы предлагают увеличить штраф до 1-2 млн. руб.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что факты безнаказанности членов избирательных комиссий «приобретают все большую общественную опасность», а их нарушения разъедают веру в объективность избиркомов.


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