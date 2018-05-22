В России хотят сажать в тюрьму за фальсификацию итогов выборов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о лишении свободы за фальсификацию результатов выборов в России.
Документ, размещенный в базе данных нижней палаты, вводит поправки в ст. 142.2 Уголовного кодекса (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня). Наказывать предлагается председателя, заместителя или члена избирательной комиссии, если они в день голосования умышленно и «в целях обеспечения максимального количества бюллетеней, поданных за определенного кандидата» незаконно выдали или получили более 10 бланков голосования, поставили в незаконно полученных бюллетенях отметку в пользу определенного кандидата или совершили вброс.
В пояснительной записке депутаты отмечают, что факты безнаказанности членов избирательных комиссий «приобретают все большую общественную опасность», а их нарушения разъедают веру в объективность избиркомов.
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