Палестина просит Международный уголовный суд расследовать ситуацию в стране

Власти Палестины обратились в Международный уголовный суд. Они просят расследовать ситуацию в стране.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на пресс-конференции в Гааге сразу после своей встречи с прокурором суда Фату Бенсуда.
Рияд аль-Малики сказал, что расследование коснется ситуации в стране с июня 2014 года по настоящее время. По его словам, главное внимание в обращении его ведомства уделяется «строительству израильских поселений на территориях Палестины».
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