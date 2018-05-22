Палестина просит Международный уголовный суд расследовать ситуацию в стране

Власти Палестины обратились в Международный уголовный суд. Они просят расследовать ситуацию в стране.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на пресс-конференции в Гааге сразу после своей встречи с прокурором суда Фату Бенсуда.

«Сегодня Палестина сделала важный шаг на пути восстановления справедливости для своего народа, который продолжает страдать от систематических преступлений», — заявил политик, добавив, что Палестина ищет не мести, а справедливости и возмещения. На странице ведомства в Facebook отмечается, что соответствующее обращение уже направлено в высшую инстанцию.

Рияд аль-Малики сказал, что расследование коснется ситуации в стране с июня 2014 года по настоящее время. По его словам, главное внимание в обращении его ведомства уделяется «строительству израильских поселений на территориях Палестины».





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