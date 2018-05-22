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Суд отклонил жалобу пользователей Telegram на отказ в возбуждении дела

22.05.2018

Московский городской суд признал законным отказ принять иск пользователей Telegram против ФСБ. 35 россиян подавали апелляцию на решение Мещанского суда Москвы.

Как пишет ТАСС, в этом иске пользователи мессенджера просили признать незаконными действия ФСБ. Ведомство требовало от Telegram передать ключи для расшифровки всех сообщений. 35 истцов указывали, что это требование нарушает их права. Источник в Мосгорсуде в беседе с ТАСС сказал, что из заявления не следует, что обжалуемые действия нарушили их права и свободы.

После того, как администрация сервиса отказалась передавать ключи расшифровки ФСБ, суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Она продолжается с 16 апреля.

Право на тайну переписки гарантируется гражданам России Конституцией РФ.


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