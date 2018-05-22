Закон о контрсанкциях может поднять цены в магазинах

Ритейлеры предупредили о возможном росте цен в российских магазинах из-за закона о контрсанкциях. Документ сегодня приняла Госдума.

Из-за законопроекта торговым сетям придется усилить контроль за поставщиками и управлять рисками из-за возможных штрафов. Это увеличит их расходы и, как следствие, поднимет цены на товары, заявил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев. Его слова передает РБК.

Представитель АКОРТ, в которую входят крупнейшие ритейлеры России, заявил, что сети не могут гарантировать, что все поставщики откажутся от импорта запрещенных товаров. Ответственность за это должна быть не на магазинах, а на фактическом нарушителе, сказал Черниговцев.

«АКОРТ обеспокоен и возмущен подходом, который демонстрирует наше государство», — заявил он, добавив, что повлиять на работу торговцев может также другой законопроект, который подразумевает уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций. По мнению эксперта, документ коснется производителей продуктов, среди которых есть иностранные игроки.

Законопроект о контрсанкциях внесли в думу в середине апреля. Он предусматривал ограничение или запрет импорта различных товаров из США и других стран, которые поддержали санкции против России. Перед первым чтением документ изменили, убрав из него лекарства и медтехнику. Сегодня депутаты приняли его в третьем и окончательном чтении.

Документ, который вводит уголовное наказание за исполнение санкций, Дума приняла в первом чтении. Второе чтение пока отложено для консультаций. Поправки раскритиковали в Совете по правам человека и Российском союзе промышленников и предпринимателей.





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