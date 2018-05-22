Россия оценила пошлины в отношении товаров из США в $538 млн

Россия уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорится в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.
Как передает «Интерфакс», ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).
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