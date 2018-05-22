Россия оценила пошлины в отношении товаров из США в $538 млн

Россия уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорится в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Как передает «Интерфакс», ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).

The New Times

Россия сможет ввести ограничения на эту сумму в отношении товаров из США в течение 30 дней после уведомления ВТО. Конкретные меры будут представлены в течение 30 дней и будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои защитные меры. В начале мая сообщалось , что в ответ на повышение США ввозных пошлин на сталь и алюминий Россия может ограничить американский импорт. Этот вопрос обсуждался на заседании в правительстве.

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение