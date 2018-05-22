Дмитрия Богатова могут наказать за использование браузера Tor

Дмитрия Богатова, против которого прекратили уголовное дело о призывах к терроризму, могут наказать по административной статье.

Математик может понести наказание за то, что использовал анонимный браузер Tor, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Решение будет принято в ближайшие дни.

В апреле 2011 года Богатова арестовали по делу о призывах к терроризму и организации массовых беспорядков. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он выкладывал в соцсеть призывы с компьютера, которому принадлежит этот адрес. 17 мая 2018 года СК РФ прекратил уголовное преследование Дмитрия, а в деле появился новый подозреваемый , житель Ставрополя Владислав Кулешов.

30 июля 2017 года президент подписал закон, который запрещает использование анонимайзеров в России. К их числу относится и браузер Tor. Позже Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение этого закона. В тексте шла речь о нарушении со стороны поисковых систем.





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