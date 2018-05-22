Дмитрия Богатова могут наказать за использование браузера Tor

Дмитрия Богатова, против которого прекратили уголовное дело о призывах к терроризму, могут наказать по административной статье.
Математик может понести наказание за то, что использовал анонимный браузер Tor, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Решение будет принято в ближайшие дни.
30 июля 2017 года президент подписал закон, который запрещает использование анонимайзеров в России. К их числу относится и браузер Tor. Позже Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение этого закона. В тексте шла речь о нарушении со стороны поисковых систем.
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