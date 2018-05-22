Олега Навального поместили в ШИЗО

Олега Навального, который отбывает наказание после осуждения по делу «Ив Роше», поместили в штрафной изолятор.
«Пришла новость, что Олег Навальный находится в ШИЗО. До освобождения ему осталось чуть больше месяца. 25 мая у него должно было быть свидание с семьей», — написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Брата Алексея Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной года лишения свободы по делу «Ив роше», признав виновным по ст. 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных Европейскую конвенцию о защите прав человека, но Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.
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