Олега Навального поместили в ШИЗО

Олега Навального, который отбывает наказание после осуждения по делу «Ив Роше», поместили в штрафной изолятор.

«Пришла новость, что Олег Навальный находится в ШИЗО. До освобождения ему осталось чуть больше месяца. 25 мая у него должно было быть свидание с семьей», — написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Как отмечает «Медиазона» , это уже седьмой раз, когда Олега Навального помещают в ШИЗО. В прошлый раз, в конце марта, он оказался в изоляторе из-за того, «сидел за столом после сигнала отбой». Перед этим его отправляли в ШИЗО за то, что он носил майку, или же за то, что проснулся не в пять часов утра, а на 16 минут позже.

Брата Алексея Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной года лишения свободы по делу «Ив роше», признав виновным по ст. 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных Европейскую конвенцию о защите прав человека, но Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.



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