Кудрин назначен председателем Счетной палаты

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании проголосовали за назначение Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.
В поддержку его кандидатуры проголосовали 264 депутата, 43 выступили против, еще 43 воздержались. Как сообщает «КоммерсантЪ», фракции ЛДПР и КПРФ отказались поддерживать предложенную президентом кандидатуру. Владимир Жириновский призвал назначить в контрольный орган представителя парламентской оппозиции, а депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев выразил сомнения в способности Кудрина быть беспристрастным.
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