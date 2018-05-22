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Кудрин назначен председателем Счетной палаты

22.05.2018

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании проголосовали за назначение Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.

В поддержку его кандидатуры проголосовали 264 депутата, 43 выступили против, еще 43 воздержались. Как сообщает «КоммерсантЪ», фракции ЛДПР и КПРФ отказались поддерживать предложенную президентом кандидатуру. Владимир Жириновский призвал назначить в контрольный орган представителя парламентской оппозиции, а депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев выразил сомнения в способности Кудрина быть беспристрастным.

Кудрин пообещал после избрания покинуть большинство постов, которые он занимает сейчас в различных фондах и общественных организациях.

«Ъ» отмечает, что накануне спикер парламента Вячеслав Володин обсудил с рядом «доверенных депутатов» вариант не голосовать за кандидатуру Алексея Кудрина, чтобы «не было ощущения его абсолютной поддержки «Единой России». 

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