Доходы главы Следственного комитета выросли в два раза

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вдвое увеличил свои доходы за прошлый год.

Как говорится в декларации о доходах Бастрыкина, размещенной на сайте СК РФ, в 2017-м он заработал более 16,5 млн. руб. За 2016 сумма была вдвое меньше — 7,9 млн. В декларации указано, что Бастрыкину произвели перерасчет заработной платы в соответствии с президентским указом 2013 года, который установил ежемесячное поощрение для главы СК.

Жена Александра Бастрыкина Ольга Александрова заработала 4,65 млн. руб. С 2014 года она является ректором Всероссийского государственного университета юстиции. Супруги совместно владеют квартирой площадью 224,4 кв.м., а также двумя дачами (294,3 и 138,5 кв.м.). У Ольги Александровой есть квартира площадью 216 кв.м.





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