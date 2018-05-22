Доходы главы Следственного комитета выросли в два раза

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вдвое увеличил свои доходы за прошлый год.
Как говорится в декларации о доходах Бастрыкина, размещенной на сайте СК РФ, в 2017-м он заработал более 16,5 млн. руб. За 2016 сумма была вдвое меньше — 7,9 млн. В декларации указано, что Бастрыкину произвели перерасчет заработной платы в соответствии с президентским указом 2013 года, который установил ежемесячное поощрение для главы СК.
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