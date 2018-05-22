В УК может появиться понятие «уголовный проступок»

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о внесении в УК РФ понятия «уголовный проступок». По мнению авторов проекта, это должно снизить число преступлений, за которые наказывают лишением свободы.
«Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч лиц», — сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Его слова цитирует «Интерфакс». Лебедев отметил, что с 2008 года Пленум Верховного суда принял 12 постановлений, которые, по его словам, способствовали сокращению числа заключенных в стране на 25%.
Инициативу поприветствовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, категорию «уголовный проступок» можно распространить на все нетяжкие преступления.
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