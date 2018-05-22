Бывшему гендиректору «Седьмой студии» продлили арест

Мосгорсуд продлил меру пресечения экс-гендиректору «Седьмой студии». Юрий Итин пробудет под домашним арестом до 19 июля. Ранее до этого же срока продлили арест другим фигурантам дела — режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему руководителю департамента Минкультуры Софье Апфельбаум.

Как сообщает ТАСС, о продлении домашнего ареста Юрия Итину ходатайствовало следствие. Он и другие фигуранты обвиняются в хищении 133 млн. руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Помимо Итина, Серебренникова и Апфельбаум, по делу также проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова находится за границей, ей предъявили обвинение заочно. Вину признала только Нина Масляева, она также дала показания против других фигурантов.

Все, кроме Малобродского, находились под домашним арестом. В середине мая последнего отпустили под подписку о невыезде.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение