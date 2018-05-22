Бывшему гендиректору «Седьмой студии» продлили арест

Мосгорсуд продлил меру пресечения экс-гендиректору «Седьмой студии». Юрий Итин пробудет под домашним арестом до 19 июля. Ранее до этого же срока продлили арест другим фигурантам дела — режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему руководителю департамента Минкультуры Софье Апфельбаум.
Как сообщает ТАСС, о продлении домашнего ареста Юрия Итину ходатайствовало следствие. Он и другие фигуранты обвиняются в хищении 133 млн. руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Помимо Итина, Серебренникова и Апфельбаум, по делу также проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова находится за границей, ей предъявили обвинение заочно. Вину признала только Нина Масляева, она также дала показания против других фигурантов.
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