Российский малый бизнес поддержат льготами и информсистемой

Минэкономразвития приготовило программу поддержки предпринимателей в России. С ее помощью правительство намерено выполнить президентский указ о расширении доли малого и среднего бизнеса в экономике.

В документе, который цитирует РБК, предлагается снизить нормы резервирования банков по кредитам для небольших компаний, расширить список финансовых учреждений, участвующих в программе льготного кредитования, ввести образовательные программы для фермеров и обеспечить работу по системе «одного окна» для предпринимателей.

В Минэкономразвития считают, что нынешние требования ЦБ РФ по объему резервов, которые банки должны создавать при кредитовании малого бизнеса, являются «запретительными». Коэффициент риска, в соответствии с которым формируется запас резервов, сейчас установлен на отметке в 75%. Высокий объем резервирования в итоге повышает ставки по кредитам.

По программе льготного кредитования «6,5» компании должны получать займы по сниженным ставкам. По факту, отмечает издание, проценты оказываются выше. При кредите от 3 млн. руб. для малых предприятий на практике ставка составляет до 10,6%. Кроме того, в программе участвуют всего 45 российских банков. Предлагается увеличить их количество минимум до половины от общего числа финансовых учреждений в стране (260–270). Эксперты, опрошенные изданием, говорят о недостатках программы: получить деньги по сниженной ставке могут компании из сфер сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и транспорта, но основной малый бизнес в России занят в секторе торговли. Помимо прочего, Минэкономразвития предлагает обязать банки сообщать о причинах отказа в кредите и сделать открытым реестр получателей займов по программе.

В документе также отмечается, что у бизнеса нет единой картины о всех вариантах поддержки. Чтобы решить этот вопрос, предлагается создать единую информационную систему и сеть центров «Мой бизнес», в которых предприниматели могли бы получить бесплатные консультации или заказывать маркетинговые исследования и платные услуги.

Еще одна разработанная мера поддержки направлена на сельское хозяйство. Предлагается создать в регионах центры поддержки фермерского бизнеса. Их специалисты, как планируется, будут помогать оценивать риски будущих хозяйств, искать земельные участки, подавать документы на строительство и взаимодействовать с банками, а также содействовать в доступе на ярмарки.

В мартовском послании президента говорилось о том, что к середине 2020-х вклад бизнеса в ВВП России должен приблизиться к 40%, а число занятых в предпринимательстве — вырасти до 25 млн. человек. Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет около 20%.





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